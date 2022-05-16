Damat katili tutuklandı! "İçinde cesedi sakladığı varili 5 gün bahçede saklamış"

Tuzla'da 27 Nisan'da polise giden Erdoğan Kahraman, iki çocuk babası 30 yaşındaki oğlu Uğur Kahraman'dan bir gündür haber alamadığını ve hayatında endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis Uğur Kahraman'ın kayıplara karıştığı gün Tuzla'daki evden 13:58'de çıktığı tespit edildi. İncelenen güvenlik kamera ve cep telefon kayıtlarına göre Uğur Kahraman, en son eski kayınpederi Hüseyin Sezer İle görüştüğü tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Hüseyin Sezer, Uğur Kahraman'ı evinden arabasıyla alıp Tuzla'daki kendi evine götürdüğü ortaya çıktı.
EŞİNDEN BOŞANMIŞ
Öte yandan konuyla ilgili kayıp kişinin profil analizini de yapan polis ekipleri kayıp Uğur Kahraman'ın 2 yıl önce eşi Ezgi A. İle boşanmıştı. Ezgi A. Hüseyin S.'nin kızıydı. Boşanmanın ardından 2 çocuğun velayeti Kahraman ailesine verilmişti. Ortaya çıkan detaylara göre Uğur Kahraman'dan boşanan Ezgi A. Adıyaman'da bir başka kişiyle evlenmiş ve bir yıl önce de intihar etmişti. Polis tüm bu bilgileri, Uğur Kahraman'la kayıp olması bu olaylarla ilgisinin olup olmadığını araştırmaya başladı.
ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin Sezer'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin Sezer başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.
"TORUNLARIMLA TEHDİT ETTİ"
Hüseyin Sezer, olay günü eski damadı Uğur Kahraman'ı evinden aldığını söyleyerek " Kızımla ayrıldıktan sonra ilişkimiz devam etti. Her şey torunlarım için. Bizim eve gittik. Torunlarım onlarda arada görüyordum. Ancak bana torunlarımı göstermemekle tehdit etti" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine eski damadının satması için verdiği tabancayı aldığını söyleyen Hüseyin Sezer "Onu bir el başına ateş ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi bir varilin içine koyarak kapağı kapattım. Oturduğum apartmanın bahçesinde bulunan müştemilata sakladım." dedi.
VARİLİ HURDACILARA TAŞITTIRMIŞ
Cinayetin ardından eşinin fark etmemesi için evi temizlediğini, olayda kullandığı silahı parçalara ayırarak çeşitli yerlere attığını söyleyen Hüseyin Sezer'in 5 gün sonra içinde ceset bulunan varili yoldan geçen hurdacılara para vererek taşıttığı ve Pendik'te bulunan kendi anne ve babasının evine götürdüğünü anlattığı öğrenildi. Burada varili hiç açmadan, binanın kullanılmayan asansör boşluğuna saklayan şüphelinin normal hayatına geri döndüğünü söylediği belirtildi.
"CİNAYETİ KIZIMIN NAMUSU İÇİN İŞLEDİM"
Bu itirafın ardından polis Pendik'teki eve giderek, varili şüphelinin dediği asansör boşluğunda buldu. Varilde açıldığnıda Uğur Kahraman'ın cesedi ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından zanlı adliyeye gönderildi. Şüpheli adliyeye götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına " Kızımı öldüren uyuşturucu ve fuhuşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu ve torunlarımın namusu için işledim" dedi