Damat katili tutuklandı! "İçinde cesedi sakladığı varili 5 gün bahçede saklamış"

EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Öte yandan konuyla ilgili kayıp kişinin profil analizini de yapan polis ekipleri kayıp Uğur Kahraman'ın 2 yıl önce eşi Ezgi A. İle boşanmıştı. Ezgi A. Hüseyin S.'nin kızıydı. Boşanmanın ardından 2 çocuğun velayeti Kahraman ailesine verilmişti. Ortaya çıkan detaylara göre Uğur Kahraman'dan boşanan Ezgi A. Adıyaman'da bir başka kişiyle evlenmiş ve bir yıl önce de intihar etmişti. Polis tüm bu bilgileri, Uğur Kahraman'la kayıp olması bu olaylarla ilgisinin olup olmadığını araştırmaya başladı.

ESKİ KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler yapılan çalışmanın ardından eski kayınpeder Hüseyin Sezer'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Hüseyin Sezer başlarda her şeyi inkar etse de daha sonra işlediği cinayeti itiraf etti.