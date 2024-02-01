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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:28 Son Güncelleme: 1.2.2024 14:57

Damat katliamında 5. kayıp... Yaralı baldız da kurtarılamadı

Gaziantep'te boşanmak isteyen eşinin kaldığı kayınbabasının evini basarak otomatik silahla eşi ve 2 kaynını öldüren TIR şoförü Halil Çağlar'ın saldırıda ağır yaraladığı baldızı Adile Oymak da yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Damat katliamında 5. kayıp... Yaralı baldız da kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, TIR şoförlüğü yapan eşi Halil Çağlar'la (47) aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle Nizip'teki baba evine dönüp boşanma davası açan Yüksel Çağlar'ın babasının evine dönmesini hazmedemeyen Halil Çağlar, sabah erken saatlerde kayınbiraderlerinin yaşadığı aile apartmanına gelerek eşi Yüksel, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak'ı uzun namlulu tüfekle vurarak öldürmüştü. 21 yaşındaki kızı Nimet ve baldızı Adile Oymak'a da ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçan Çağlar, yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son vermişti.

Saldırıda ağır yaralanan Adile Oymak da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Adile Oymak'ın cenazesinin aynı saldırıda ölen aile fertleri gibi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinin kırsal Zivanlı mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Damat katliamında 5. kayıp... Yaralı baldız da kurtarılamadı
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