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Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:27

Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam ekrana gelecek olan Dangal filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda ve başrolünde Aamir Khan yer aldığı Dangal, Hindistan'ın Pune, Ludhiana ve Delhi bölgelerinde çekildi. Peki Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?

Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği Dangal filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Hint sineması Bollywood'un en ünlü oyuncularından Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?

DANGAL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

DANGAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni

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Dangal filmi konusu ne? Dangal filmi oyuncuları kimler?
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