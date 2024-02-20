Danimarka’dan gelip tatildeki eski eşi ve kızını öldüren sanığa, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Danimarka'da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice'yi de yanına alarak geçen yıl memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur'un 4 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana'ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos'taki otele geçti.