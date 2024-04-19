Danıştay Başkanlığı seçimleri 24 Nisan’da başlıyor

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA KİMLER ADAY?

Mevcut Başkan Zeki Yiğit'in yeniden aday olduğu Danıştay'da Altıncı Daire Başkanı Emin Sınmaz, Danıştay Beşinci Daire Başkanı Fethi Aslan ve Danıştay Beşinci Daire üyesi Yunus Aykın da adaylığını açıkladı. Seçimler 24 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Adayların Danıştay Başkanı seçilebilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun oylarını alması gerekiyor.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965'de Zonguldak Alaplı'da dünyaya gelen, ilkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitiren Yiğit, 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1991'de mesleğe başlayan Yiğit, Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye'de yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yapılan çalışmalara katılan Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçildi. 2013 – 2020 yılları arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 7 Mayıs 2020'de Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, evli ve dört çocuk babasıdır.

EMİN SINMAZ KİMDİR?

1992 yılında Danıştay Tetkik Hakimi olarak mesleğe başlayan Sınmaz, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığında Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2011'de Danıştay Üyeliğine seçilen Sınmaz, 2016-2017 yılları arasında Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği yaptı. Sınmaz'ın, "Avrupa Birliği-Türkiye Anlaşmalarında ve Türk Gümrük Mevzuatında Malların Serbest Dolaşımı, Örnek Olay: Petrol İthalatı" başlıklı ortak çalışmasıyla, "İdari Yargılama Usulü ile İlgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları" ve "Danıştay İdari Dava Daireleri Emsal Kararları" başlıklı ortak çalışmaları sonucu hazırlanmış kitapları bulunuyor. 2018 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Altıncı Daire Başkanlığına seçilen Sınmaz, 13 Eylül 2021'de ikinci kez Danıştay Altıncı Daire Başkanlığı'na seçildi. İngilizce bilen Sınmaz evli ve iki çocuk babası.

FETHİ ASLAN KİMDİR?

1963'de Elazığ'da doğan Aslan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988'de mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans programını "İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti" başlıklı tez çalışmasıyla tamamlayan Aslan, 1992'de Danıştay Tetkik Hakimliğine atanarak mesleğe başladı. 2002'de Danıştay Kıdemli Tetkik Hakimi olarak görevlendirilen Aslan, 2011'de Danıştay Üyeliğine, 2014'de ise Danıştay Onaltıncı Daire Başkanlığına seçildi. 2016'da Başkanlık Kurulu Kararı gereği Beşinci Daire Başkanı olarak seçilen Aslan, 2018'de yeniden Daire Başkanı olarak seçildi. İngilizce bilen Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.