DAP bölgesine 94 yeni kütüphane

2016 yılında başlayan ve 2023 yılını da kapsayan dönemde, DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi destekleriyle; 25'i ilçe halk kütüphanesi olmak üzere 94 yeni kütüphane yapılmış, 168 adet kütüphanenin altyapısı iyileştirilerek, 61 köy okulunun bakım onarımı tamamlandı.

Modern, donanımlı ve işlevsel şekilde tasarlanan yeni kütüphaneler, farklı yaş gruplarına hitap edecek geniş bir kitap yelpazesine de sahip. Engelli erişimine uygun olarak düzenlenen kütüphanelerin tamamında bilgisayar ve internet erişimi gibi teknolojik imkanlar da yer alıyor.

ELAZIĞ'A DİJİTAL KÜTÜPHANE

Bölgedeki eğitim ve kültür seviyesini yükseltmesi beklenen yeni kütüphanelere ek olarak, Elazığ'da DAP destekleriyle, okuyucuların binlerce kitaba bir tıkla ulaşabilecekleri Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi'nin açılışı yapılarak, hizmete devam ediyor.

Geleneksel kütüphane anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran, yeni nesil uygulamalar arasında yer alan Dijital Kütüphane bünyesinde; 40 adet bilgisayar ile donatılan 2 adet dijital okuma salonu, kitaplıklarla donatılan okuma salonu, fuaye alanı ve açık teras yer alıyor. Okuyucular, 28 ayrı kategoride 33 bin kaynak esere elektronik ortamda kolayca erişebiliyor.

DESTEKLER 2024 YILINDA DA DEVAM EDECEK

Bölgede çok büyük bir memnuniyetle karşılanan kütüphanelerle ilgili proje desteklerinin 2024 yılında da devam edeceği bildirildi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Bölgede 2024 yılında Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programı ile çocuklara yönelik 32 Atölye, 2 Çok Amaçlı Salon, 12 Laboratuvar, 3 Kütüphane, 35 Köy Okulunun Altyapısının iyileştirilmesi projelerine toplam 38 milyon 500 bin lira ödenek sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, insan odaklı bir kalkınma projesi olan DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2024-2028 döneminde dijital kütüphane yapımına daha fazla destek vereceği kaydedildi.