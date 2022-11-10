Darıca’daki yavru gibon maymunu ilgi odağı oldu

KOCAELİ'NİN Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan Türkiye'deki tek gibon maymunu çifti olan Josita ve Kamari'nin ilk yavrusu, 2 ay önce dünyaya geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan gibon maymununun dünyaya gelişi hayvanat bahçesinde sevinçle karşılandı. Doğası gereği annesinin kucağından inmeyen gibonun bu nedenle henüz cinsiyeti öğrenilemedi. Hayvanat bahçesi yöneticileri yavru gibona anavatanı Güneydoğu Asya'ya özgü bir isim seçeceklerini söyledi. DHA