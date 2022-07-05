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Giriş Tarihi: 5.7.2022 09:57 Son Güncelleme: 5.7.2022 10:31

Darp edildi kamyonla kaçarken bir kişiyi ezdi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Darp edildi kamyonla kaçarken bir kişiyi ezdi

Adana’da kavun yükleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası darp edilen kamyon sürücüsü H.A. kaçarken çarptığı Ramazan Oruç’un ölümüne neden oldu.

Adana'da kavun yükleme sırasında çıkan kavgada darp edilen kamyon şoförü H.A. (51), kaçarken olayla ilgisi olmayan tarla bekçiliği yapan Ramazan Oruç'a (59) çarptı. Hastaneye kaldırılan Oruç hayatını kaybederken, polise teslim olan H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAÇARKEN EZDİ

Olay, 26 Haziran'da Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A.'ya ait tarladaki işçilerin topladığı kavunlar, kamyon şoförü H.A. gelmeyince yerinde kaldı. Bir gün sonra tarlaya gelen kamyon sürücüsü, kavunların yüklenmesini isteyince tartışma çıktı. İşçilerin "Bugün de biz kavunları yüklemiyoruz" demesi üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Darp edilen H.A., kaçmak için bindiği kamyonu hareket ettirdi. H.A. kamyonu, bu sırada olayla ilgisi olmayan tarlada bekçilik yapan Ramazan Oruç'a çarptı. Kamyonun altında kalan Oruç ağır yaralanırken, şoför kaçtı.

TESLİM OLDU

Tarladaki işçiler, Ramazan Oruç'u otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Oruç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförü H.A. ise olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınan zanlı, "Tarlada kavga çıkınca beni dövdüler. Ben de canımı kurtarmak için kaçtım. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Darp edildi kamyonla kaçarken bir kişiyi ezdi
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