Darp edilen davulcu komadan çıktı

Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın (38) bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Grubun davulcusu Mehmet Dudarık, konser sonrası B.K.K., tarafından 'ayağıma bastın' gerekçesiyle öldüresiye darp edilmişti. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.