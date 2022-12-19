Haberler Yaşam Haberleri Darp edilen davulcu komadan çıktı
Giriş Tarihi: 19.12.2022

Darp edilen davulcu komadan çıktı

Darp edilen davulcu komadan çıktı
Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın (38) bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Grubun davulcusu Mehmet Dudarık, konser sonrası B.K.K., tarafından 'ayağıma bastın' gerekçesiyle öldüresiye darp edilmişti. Başına aldığı yumruk darbesiyle ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Rahat durmazlarsa gereğini yaparız
Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
KYK bursu ne zaman yatacak 2023? GSB ödeme takvimi ile ilk KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, ayın kaçında yatacak, toplu mu ödenecek?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman? İşte MGM Hava durumu uyarıları
ARKADAŞINA GÖNDER
Darp edilen davulcu komadan çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA