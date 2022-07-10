Darülaceze sakinlerini unutmadılar... Hediyeler verip bayramlarını kutladılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ne özel bir ziyaret gerçekleştirdi.
Şişli İlçesi'ne bağlı Okmeydanı Semti'nde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlıların Kurban Bayramları'nı kutlayan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.
Polisler, Darülaceze sakinlerini unutmadı | Video
Darülaceze sakinleri de İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bu özel ziyaret için teşekkür etti. Polislerin ellerini öptüğü ve özel Kurban Bayramı Ziyareti'nden memnun kaldıklarını dile getiren Darülaceze sakinleri polislere çay ikram etti.