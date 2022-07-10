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Giriş Tarihi: 10.7.2022 14:47 Son Güncelleme: 10.7.2022 15:09

Darülaceze sakinlerini unutmadılar... Hediyeler verip bayramlarını kutladılar...

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Kurban Bayramı’nda yaşlıları unutmadı. Darülaceze Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Kurban Bayramları’nı kutladıkları Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Darülaceze sakinlerini unutmadılar... Hediyeler verip bayramlarını kutladılar...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'ne özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şişli İlçesi'ne bağlı Okmeydanı Semti'nde bulunan Darülaceze Yaşlı Bakım Evi'nde kalan yaşlıların Kurban Bayramları'nı kutlayan İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi ve birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

Polisler, Darülaceze sakinlerini unutmadı | Video

Darülaceze sakinleri de İstanbul Emniyeti'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bu özel ziyaret için teşekkür etti. Polislerin ellerini öptüğü ve özel Kurban Bayramı Ziyareti'nden memnun kaldıklarını dile getiren Darülaceze sakinleri polislere çay ikram etti.

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Darülaceze sakinlerini unutmadılar... Hediyeler verip bayramlarını kutladılar...
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