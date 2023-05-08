Dava içinden dava çıktı... Sosyal medya paylaşımları başını yaktı

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın kendi adını taşıyan küçük oğlu ünlü iş adamı Şeyhmus Tatlıcı, şoke edici iddialarla gündeme geldi. İddiaya göre; Şeyhmus Tatlıcı, hamile eşine tehdit ve hakaret etti, şiddet uyguladı ve cinsel saldırıda bulundu. Şikayet sonrası Şeyhmus Tatlıcı hakkında dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonrası Şeyhmus Tatlıcı, eşi Melisa Tatlıcı'ya sekiz aylık hamileyken nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 10 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Dosya, itiraz sonrası Yargıtay'a gitti. Şeyhmus Tatlıcı'nın davası Yargıtay'ın basit cinsel saldırı suçundan hüküm kurulması gerektiğine dair kararının ardından yerel mahkemeye gönderildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Mahkemede, Şeyhmus Tatlıcı'nın Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan yargılandığı ifade edildi.

O İDDİANAMEYE SABAH ULAŞTI

Sabah, o davanın detaylarına ulaştı. İddianameye göre, Tatlıcı sahibi olduğu sosyal medya hesabından 2014 yılından 2018 yılına kadar uyuşturucu madde kullanımını özendiren birden fazla görseli aleni olarak paylaştı. Paylaşımlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce rapor haline getirildi ve görselleri paylaşan hesabın sahibinin Şeyhmus Tatlıcı olduğu kesinleşti. Hesabının tanımlı olduğu mail adresinin de yine Tatlıcı tarafından kullanıldığı belirlendi. Tatlıcı, paylaşımlardan bir süre sonra sahibi olduğu sosyal medya hesabı adını değiştirerek içerikleri sildi.

İŞTE DETAYLAR

İstanbul Emniyeti tarafından yapılan tüm bu tespitler sonra durum Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Başlatılan soruşturma sonunda Şeyhmus Tatlıcı hakkında, 'Uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan dava açıldı. İddianamede, Şeyhmus Tatlıcı'nın paylaştığı görsellerde uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirdiği, sosyal medya hesabından birden fazla görseli farklı tarihlerden çok kez paylaşarak kararlı bir şekilde zincirleme şekilde suç işleme kastıyla hareket ettiği anlatıldı. Eşine karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dosyada hakkında zorla getirme kararı verilen Şeyhmus Tatlıcı hakkında Beykoz'daki uyuşturucu madde kullanımını özendirme davası da devam ediyor.

Melisa Tatlıcı, Şeyhmus Tatlıcı'nın sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullanımını özendirici birçok görüntüsünün olduğunu iddia ederek eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.