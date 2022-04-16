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Giriş Tarihi: 16.4.2022 15:32

Davulcuyu sırtından arkadaşının vurduğu ortaya çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Davulcuyu sırtından arkadaşının vurduğu ortaya çıktı

Küçükçekmece'de ramazan davulcusu olan 27 yaşındaki Mert Uygun, sahur vakti arkadaşlarıyla bir otomobilde silahla oynayan arkadaşları tarafından vuruldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Olay, önceki gün Küçükçekmece Helvacı Sokak'ta saat 05.00'de meydana geldi. Sahur davulcusu olan 27 yaşındaki Mert Uygun ve arkadaşları M.U., U.U. ve M.İ. ile birlikte aynı araçta ilerliyordu. Bu sırada arka koltukta bulunan M.İ., ruhsatsız silahıyla oynamaya başladı.

Silah ateş alınca aracın ön tarafında oturan davulcu M.U. sırtından iki mermi çekirdeği ile vuruldu. Olay gününe ilişkin ifade veren M.U. ve U.U., davulcu arkadaşlarının yanlışlıkla vurulduğunu belirtti.

M.U. ve U.U. savcılıkça serbest bırakılırken M.İ.'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemelerde araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve 4 adet kovan bulundu.

Ayrıca mermilerin araç içerisine saplandığı tespit edildi. Olayda yaralanan Mert Uygun 'un kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Davulcuyu sırtından arkadaşının vurduğu ortaya çıktı
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