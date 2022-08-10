Davullu zurnalı zam sevinci

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında ek protokol sözleşmesi imzalandı. Davullu zurnalı törenle imzalanan sözleşmede Başkan Şayir, personeller tarafından büyük coşku ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki yüzde 30 iyileştirme zammı sonrası, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de yüzde 30 oranında ek zam vererek çalışan personeli sevindirdi. Şayir, "Hepiniz birer aile sorumluluğu taşıyan ya da geleceğe dönük aile kurma telaşı içerisinde olan arkadaşlarımızsınız. Hepinizin en iyi koşullarda ve en iyi şartlarda çalışması bizim için önemlidir. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin mutlu olması demek, tüm hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi demektir. Bir olalım, birlik olalım" dedi. İHA