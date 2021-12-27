Dayakçı öğretmen hakkında CİMER’e şikayet yağıyor

Türkiye günlerdir Ortaköy ilçesindeki şiddeti konuştu. Matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, öğrencisi S.T.K.'yı okul koridorunda dövdüğü görüntüler büyük infial yaratmıştı. Dayakçı öğretmen Yücel hakkında eski öğrencileri CİMER'e şikayet yağdırdı. Bir öğrencisi yazdığı şikayetinde, "20004-2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulunda matematik öğretmeni olarak görev yaptığım dönemde öğrencisiydim. Görev süreci boyunca pek çok öğrenciye sistematik olarak ağır fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Pek çok öğrenciye ağır derecede darp etmiş ve özellikle başarısız bulduğu kız öğrencileri hem darp etmiş hem de 'Şimdi sınıfı temizleyin. Benden dayak yediğiniz gibi kocanızdan da dayak yemeyin. Siz ancak bu işlerden anlarsınız' gibi hakaretlerde bulunmuştur. Pek çok öğrenciyi hastalık yada yakınlarının ölümü gibi sebeplerden dolayı devamsızlık yaptıkları için dahi darp etmiştir. Yine öğrencileri müfredat dışındaki konulardan sorumlu tutmuş başarısız olduklarında yine darp etmiştir. Öğrencilerin şikayeti üzerine dönemin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştır ve dersine girdiği, darp edilen ve olaylara şahit olan tüm öğrencilerin yazıl ifadesine başvurulmuştur. Soruşturma sonucu şahsın görev yeri değiştirilmiştir" dedi.

'ÇORAPLARINI KOKLATIRDI'

Yücel'in öğrencilerine çorap koklattığını belirten diğer öğrenci ise, "Aksaray'da meydan gelen söz konusu şiddet olayında söz konusu olan öğretmen Ali Rıza Yücel. 20004-2007 yılları arasında Sakarya Erenler Yazılı İlköğretim Okulunda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. O dönemde bana ve diğer sınıf arkadaşlarıma psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamıştır. Ağır hakaretler, aşağılama, bizden bir şey olmayacağına dair argo ithamlarda bulunuyordu. Üst sınıf bilgilerinde sorup sorup bilmediğimizde şiddet uygular. Aksaray'daki bu olayı görünce aklıma bize yaptığı şiddet geldi. Örneğin öğretmen masasının altına sokup yaklarını koklattırıyordu. Çöp kovasına oturtturuyordu. Masa, duvar sildiriyordu. Dolaplarının arkasına sokuyordu. Biz bunlara şahit olduk ve bizzat yaşadık. Bir travma olarak beynimize kazandı. Psikolojik sorunları olan öğretmendir. Canı sıkılırdı bizi biz bir şeyden anlamazsınız deyip dersi bırakırdı. 15 yıl önce hem sözlü hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördük. Biz yaşadık başka çocukların bu travmalarını yaşamasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka bir eski öğrenci de, "Lise düzeyinde sorular sorup bilmediğimize şiddet uygular öğretmen masasının altına sokup çorap koklatırdı. Kitap dolabının arkasına sokup ben bir böceksin deyip örümce ağı olan yerde bekletirdi. Çöp kovasının üzerine oturtup sen bir çöpsün deyip ders boyu orada bekletirdi. Sorduğu soruları bilemeyince ıslak elbeziyle öğrencilere sıra sildirir, eğer silmezlerse ıslak bezle yüzlerine vurur, peşine sırtına yumruk atardı" şikayetini paylaştı.