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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Dayakçı öğretmene jet hızıyla dava

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Dayakçı öğretmene jet hızıyla dava

Aksaray’da 11 yaşındaki öğrencisini okul koridorunda döven öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Öğrencinin babası Duran K., “Çocuğumu öldüresiye dövmüş. Bu nasıl öğretmen” dedi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda 14 Aralık'ta yaşanan olayda, matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki S.T.K.'yı küfrettiği gerekçesiyle okulun koridorunda tekme-tokat dövdü. Bir kadın öğretmenin araya girerek kurtardığı çocuğa 10 gün rapor verildi. Dayak olayına ilişkin görüntüler infiale neden olurken gözaltına alınan öğretmen Ali Rıza Yücel'in ifadesinde pişman olduğunu ve bir an sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Yücel, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



'BU NASIL ÖĞRETMEN'
Küçük çocuğun babası Duran K. şikâyette bulunduklarını belirterek, "Çocuğumu öldüresiye dövmüş. Bu nasıl öğretmen ki bu yaştaki bir çocuğu böyle dövebilir? Gerekli suç duyurusunda bulunduk" dedi. Dede Selahattin K. ise, "Biz çocuklarımızı eğitim alsınlar diye okula gönderiyoruz. Bu öğretmen bizim çocuğumuza okulda ders yaptırmazmış. Matematik dersinde 'Sen anlamıyorsun' diye resim yaptırıyormuş. Bu öğretmene gereken ceza verilsin. Neden görevine son vermiyor. Çocuk başka okula da gitmek istemiyor. Yıllardır burada okuyor. Benim torunuma yaptı. Bu öğretmen başka okulda yine yapar" diye konuştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise, aileyi ziyaret edip, hem aileye hem çocuğa psikolojik destek verileceğini söyledi. Görüntülerin ardından dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel'e sosyal medyada tepki yağdı. Yücel'in okulun web sitesinde bulunan teşkilat şemasındaki ismi tepkiler üzerine silindi.

DAVA AÇILDI
Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında jet hızıyla iddianame hazırladı. İddianamede Yücel hakkında 1.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca süpheli öğretmen hakkında 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle basit yaralama suçundan' kanunda yazılı cezanın üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır" denildi.

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Dayakçı öğretmene jet hızıyla dava
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