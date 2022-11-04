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Giriş Tarihi: 4.11.2022 17:37 Son Güncelleme: 4.11.2022 17:44

DEAŞ bombacısı ve örgüt üyeleri yakalandı

Yalova’da Terörle Mücadele ekiplerinin tespit ettiği bir eve yapılan operasyonda, bomba yapımında kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın, DEAŞ Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösteren Bomba uzmanı olduğu tespit edilirken, şahısla irtibatlı olduğu belirlenen 3 örgüt üyesi daha yakalandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
DEAŞ bombacısı ve örgüt üyeleri yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Irak uyruklu şahsın yaşadığı evde yapılan aramalarda çok miktarda EYP yapımında kullanılan bomba malzemeleri ve hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

Irak uyruklu şahıs ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'IN BOMBACISI ÇIKTI

Baskın yapılan evde yaşayan Irak uyruklu şahıs hakkında yapılan detaylı incelemelerde, şahsın DEAŞ Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde bomba uzmanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yürüttükleri örgütsel faaliyetleri itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlardan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 bombacı ve 2 örgüt üyesi toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DEAŞ bombacısı ve örgüt üyeleri yakalandı
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