DEAŞ bombacısı ve örgüt üyeleri yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi. Irak uyruklu şahsın yaşadığı evde yapılan aramalarda çok miktarda EYP yapımında kullanılan bomba malzemeleri ve hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

Irak uyruklu şahıs ve onunla irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'IN BOMBACISI ÇIKTI

Baskın yapılan evde yaşayan Irak uyruklu şahıs hakkında yapılan detaylı incelemelerde, şahsın DEAŞ Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde bomba uzmanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yürüttükleri örgütsel faaliyetleri itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlardan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 bombacı ve 2 örgüt üyesi toplam 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.