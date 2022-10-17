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Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:33 Son Güncelleme: 17.10.2022 10:33

DEAŞ'ın 'keskin nişancısı' tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden tutuklanan H.Z.'nin (41), Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde 'keskin nişancı' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. M.S.H.'nin (23) ise DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde 'figüranlık' yaptığı belirlendi.

DHA
DEAŞ’ın ’keskin nişancısı’ tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında görev alıp, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. TEM ekipleri, 11 Ekim günü sabah saatlerinde harekete geçti. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 6 şüpheli, yakalanıp gözaltına aldı. Bir şüpheli ise adresinde bulunamadı.

SAF DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden H.Z.'nin, Suriye'de örgütün kontrol ettiği bölgelerde 'keskin nişancı' olarak görev yaptığı ortaya çıktı. H.Z.'nin 2015 yılında El-Kaide saflarında silahlı faaliyet yürüttüğü, daha sonra saf değiştirerek DEAŞ'a katıldığı belirtildi. H.Z.'nin çatışmalara katıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

M.A.'nın (21) ise Suriye'nin Rakka kentinde ailesiyle birlikte örgütsel eğitim aldığı, DEAŞ saflarında silahlı çatışmalara katıldığı saptandı. M.S.H.'nin de DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde 'figüranlık' yaptığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z., M.A. ile M.S.H. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ'ın 'keskin nişancısı' tutuklandı
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