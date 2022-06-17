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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:41 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:49

DEAŞ’ın para kaynağına darbe

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
DEAŞ’ın para kaynağına darbe

DEAŞ terör örgütüne para toplayıp Hatay sınırından Suriye’ye gönderen şüphelilere operasyon yapıldı. MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900’ü aşan şahıs tarafından sağlandığı tespit edildi. Bu şahıslarla ilgili yapılan araştırmada örgütsel irtibatı bulunan ve 20 bin lira üzeri para gönderenler için ikinci bir MASAK raporu hazırlandı. Yapılan ikinci inceleme sonucunda DEAŞ ile irtibatı tespit edilen 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 12 ilde yapılan operasyonda şüphelilerden 19’u yakalandı. Soruşturmaya konu para hareketi 8 milyon liranın üzerinde.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne para akıtanlara yönelik soruşturmasında şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Açık kaynaklar ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda da terör örgütüne para toplandığı tespit edildi. Para transferinde kullanılan banka ve PTT hesaplarına yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor alındı.

900'DEN FAZLA ŞÜPHELİ

MASAK raporu doğrultusunda, toplanan paranın 900'ü aşan şahıs tarafından sağlandığı tespit edildi. Bu şahıslarla ilgili yapılan araştırmada örgütsel irtibatı bulunan ve 20 bin lira üzeri para gönderenler için ayrıca MASAK raporu hazırlandı.

19'U YAKALANDI

Yapılan ikinci inceleme sonucunda hesap hareketlerinden 22 kişinin ara toplayıcı, 2 kişinin de ana toplayıcı oldukları tespit edildi. Bu 24 şahsın yakalanmasına yönelik 12 ilde operasyon yapıldı. Şüphelilerden 19'u yakalandı.

8 MİLYONUN ÜZERİNDE

Dosyada tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon TL üzerinde olduğu belirlendi.
Haklarında gözaltı kararı verilen şahısların örgüt bağlantıları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alındığında 1,5 milyon üzerindeki para hareketinin örgütsel para transferi olduğu konusunda şüphe bulunmadığı belirtildi. Paraların Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş-çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği tespit edildi

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DEAŞ’ın para kaynağına darbe
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