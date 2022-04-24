Dedelerinin kemiklerini 107 yıl sonra teslim aldılar

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Gelibolu Yarımadası'nda Seddülbahir Kalesi'nin restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Çanakkale Savaşı'nda düşman askerinin sahile yaptığı çıkarmada hayatlarını kaybeden17 Fransız askerinin naaşlarının teslimi için Seddülbahir Kalesi'nde bir tören düzenlendi.

Törende Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce yapılan çıkartmada yaşamlarını kaybeden 17 Fransız askerinin özel muhafaza kutularındaki kemiklerini Fransız Savunma Ateşesi Philipp Bologna'ya teslim etti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri Seddülbahir Kalesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında önemli bulgulara rastlandığını belirterek, "Mütareke yıllarında oluşturulan sekiz Fransız Mezarlığı arasında Seddülbahir Kalesi içindeki Galinier ya da Genel Karargâh Tabyası Mezarlığı da bulunuyordu. 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın ardından bu mezarların tümü bugünkü Fransız Ulusal Mezarlığı'nın bulunduğu Morto Koyu'na taşındı. Seddülbahir Kalesi Restorasyon Projesi kapsamında Çanakkale Arkeoloji Müzesi denetiminde sürdürülen arkeolojik saha araştırmalarında tarihi görsellerle konumu örtüşen mezar alanlarında bir mezar taşının yanında şu ana kadar birinin kimlik bilgileri tespit edilmiş en az 17 askere ait iskelet parçalarına rastlandı. Bu mezarlarda ele geçen buluntular (haç, yüzük, mezar levhası, mezar taşı), tarihi belgeler ve fotoğraflar iskeletlerin 1915 tarihinde Çanakkale Muharebeleri sırasında güney cephesinde hayatlarını kaybeden Fransız askerlerine ait olduğunu gösterdi. Bu kapsamda topraklarımızda hayatını kaybeden 17 Fransız askerinin naaşları bulundukları yerden çıkarılarak Seddülbahir Kalesi'nde yapılan törenle Fransız heyetine teslim edildi" dedi.

Teslim alınan kemikler daha sonra törenle krom tabutlara konularak Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Fransız Mezarlığına gömüldü.