Dedenin torununu en acı bekleyişi

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizler Köyü'nde sele kapılan Recep Bakırcı (22) ile Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ı (34) arama çalışmaları sürüyor.Recep Bakırcı'nın köprüden geçerken derenin taşması nedeniyle sele kapıldığı öğrenildi. Bakırcı'ya ait kıyafet ve bazı kişisel eşyalar bulan arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bakırcı'nın sel sularına kapıldığı noktadan denize kadar olan mesafenin 74 kilometre olduğu, arama çalışmalarının ise 12 kilometrekarelik alanda yapıldığı bildirildi.Olayın tanıklarından Şükran Siviş, "5 metre falan yürüdü ve düştü. Kendisini toparlayıp ayağa kalktı ama geri dönmedi ve ileriye gitmeye çalıştı. Bu arada dengesini kaybetti ve sele kapıldı. Geri dönseydi kurtulabilirdi" dedi.İhsangazi ilçesinde yaşayan ve torununun kayıp olduğunu öğrenir öğrenmez olay yerine gelen ve umutsuzca arama çalışmalarını izleyen dede Salih Bakırcı, "Çarşamba günü anne babasını hacca uğurlayıp işine döndü. Ben de en son o zaman gördüm. Mutlu bir haber almamız çok zor. Anne ve babasının haberi yok" dedi.