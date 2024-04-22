Dedesine ziyarete geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Perşembe yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda seyir halinde olan 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce takla attı, sonra da şarampole yuvarlandı.

Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Muhammet Yazıcı yaşanan kazada araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde ilk yaptıkları müdahale sonrasında aracın her ihtimale karşı aküsü ile LPG tankı devre dışı bırakıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Muhammet Yazıcı'nın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Öte yandan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı'nın Gökçebey ilçesine bağlı Yeşilköy Köyü'ndeki dedesine ziyarete geldiği öğrenildi.

Ailesiyle İstanbul ilinde yaşayan Muhammet Yazıcı, babası Hüseyin Yazıcı'ya ait olan otomobil ile Çaycuma ilçesinin Perşembe yolu OSB yakınlarında kontrolünü kaybetmesi sonucu önce takla attı, daha sonra şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan genç adam Yazıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonrasında Muhammet Yazıcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Yazıcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden 20 yaşındaki Muhammet Yazıcı'nın cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Yeşilköy Etçioğlu Mahallesi'nde bulunan camide ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.