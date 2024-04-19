Define ararken can veren baba-oğul, son yolculuklarına uğurlandı

Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde, önceki gece geç saatlerde başladıkları kazı esnasında, mağaraya sızan karbondioksit gazından zehirlenen 3 kişi, mahallenin muhtarı tarafından yetkililere bildirilen kaybolma olayı sonrasında bulundu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve jandarma köpekleri tarafından yapılan arama sonucunda Tevfik Özdemir'in mağaranın girişinde, diğer iki arkadaşının ise içeride cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÖLCÜK'E GETİRİLDİ

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsiler sonucu, üç arkadaşın jeneratörden sızan gaz nedeniyle hayatlarını kaybettikleri kesinleşti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından baba ve oğlun cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesine getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kavaklı Mahallesi Sanayi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Özdemir ailesinin yakınları ve sevenleri ile birlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı. Namazın ardından emekli baba ve kurye oğlun cenazeleri, İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.