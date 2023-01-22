Değişen ve gelişen peynirin başkenti Ezine’de 2023 vizyon projeleri

Ezine ilçemizin tam ortasından geçen ıslah çalışmaları Ezine belediyemiz, Tarım Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde tamamlanan Akçin deremizin çift taraflı kenarında atıl durumda bulunan 3 km'lik alanda 7'den 70'e tüm Ezineli hemşerilerimizin yürüyüş ve koşu yapabileceği, bisiklet sürebileceği güzergâh boyunca fitnees, yürüyüş ve bisiklet sürüş parkurlarının ve çocuk oyun alanlarını Bulunacağı hemşerilerimizin doğa ve yeşil ile bir araya gelebileceği Ezine Akçin Çayı Yeşil Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projemizin yapımı ihalesini kısa süre içerisinde gerçekleştiriyoruz.Ezine'mizde dar gelirli hemşerilerimizin ev sahibi olabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Danişment mahallemizde Ezine Belediyemiz tarafından tahsis ettiğimiz arsa alanında 388 adet konut, 12 adet işyeri, 1 adet camii ve çevre düzenlemesi yapım ihalesi 25.11.2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. İhaleyi alan firmaya yer teslimi yapılmıştır. 388 Ezine'li ailemizin sevdikleriyle birlikte yeni yuva sahibi olacağı 388 adet konut inşaatı yapım çalışmaları şubat ayı içerisinde başlıyor.Ezine'mizin şehir merkezinde bulunan Camikebir mahallesi 355 ada 1 parsel mülkiyeti Ezine Belediyemize ait 8.175,86 m2 arsada hemşerilerimizin nefes alabileceği, yeşil peyzaj, dinlenme alışveriş ve kapalı otopark alanlarımızın bulunduğu hemşerilerimizin kamusal hizmet binalarımıza daha kolay erişebildiği, ayrıca bölgedeki esnaflarımıza'da katkı sağlayacak. Ezine Kent Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Hizmet Binamızın Temelini Ezine'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü olan 22 Eylül 2023'te atıyoruz.Ezine 22 Eylül ilçe stadyumumuz yanında bulunan belediyemize ait arsada Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Ezine Belediyemiz işbirliğinde yapımına başladığımız Ezine Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projemiz devam ediyor. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizin hizmetinde olacak Ezine Kapalı Spor Salonu Kompleksimizde;• Kapalı basketbol ve voleybol sahası• Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu• İzleyeci tribünleri• Hakem ve antrenör odaları• Sporcu soyunma odaları• Etkinlik ve toplantı odaları• Fitness salonu• Boks, güreş ve etkinlik alanları bulunuyor.Ezine kapalı spor salonu ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzu projemiz Mayıs 2023'de tamamlanması planlanıyor.