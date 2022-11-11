Dehşet evi! Aynı evde 5 ceset bulunmuştu... Katilin kim olduğu tespit edildi

ÇİLİNGİR : "AĞIR KOKU GELİYORDU"

Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken; alınan bilgilere göre, yapılan ilk incelemede cesetlerin en az 5 günlük olduğu öğrenildi. Evde bulunan 5 kişinin kimliklerinin tespiti için Adli Tıp Başkanlığı ve Ankara Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi. Evin kapısını açmak için polis ekipleri tarafından çağrılan çilingir ise kapıyı açarken evden ağır kokuların geldiğini kaydetti.

POLİS AFGANİSTAN UYRUKLU BİR ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Ankara'da bir evde Afganistan uyruklu 5 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşılmasıyla ilgili yeni son dakika gelişmesi yaşandı. Ankara polisi, cinayetle ilgili Afganistan uyruklu bir şüphelinin ismini tespit etti. Katilin yakalanması için çalışma sürerken, yapılan araştırmalarda vahşetin para anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı düşünülüyor.