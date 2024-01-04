Haberler Yaşam Haberleri Dehşet saçan göçmen kaçakçısı tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.1.2024 11:17 Son Güncelleme: 4.1.2024 11:35

Dehşet saçan göçmen kaçakçısı tutuklandı

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli geçişinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis araçlarına çarparak, taşıdığı 14 düzensiz göçmen ile 4 polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü A.N, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Dehşet saçan göçmen kaçakçısı tutuklandı

TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri A.N. idaresindeki hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan A.N. yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi geçişinde kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarparak durdu. Meydana gelen kazada araçtaki 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı.

TUTUKLANDI

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan 4 polis memuru ise taburcu edildi.Öte yandan olay yerinden kaçan be kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücü A.N., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. İşlemleri tamamlanan 14 düzensiz göçmen sınır dışı edilmesi için Kocaeli İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Pıhtı atma salgını mı var?
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
Nereden nereye
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
Erdoğan uyarmıştı!
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planları yapıyordu, etkisiz hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Dehşet saçan göçmen kaçakçısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA