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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Dehşeti anlattı

Dehşeti anlattı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, komşuları Mert Serkan Lülleci'nin (24) bıçaklı saldırısında eşi Hacer Alkan'ı (55) kaybeden, kendisi de yaralanan Aydın Alkan, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Apartman yöneticisi Aydın Alkan, Lülleci ile aidat ve apartmanın ortak kullanım alanlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını, kendilerini ölümle tehdit ettiğini, apartmanın önünde sohbet eden eşinin bıçakla boğazını kestiğini söyledi. Çığlık sesini duyunca aşağıya koştuğunu ifade eden Alkan, merdivenin altına saklanan Lülleci'nin kendisine de saldırıp, boynundan ve ensesinden yaraladığını söyledi. DHA

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Dehşeti anlattı
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