‘Delta varyantı aşısızlarda çok hızlı akciğere iniyor’

Sağlık Bakanlığı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş'tan aşısızlara uyarı... Prof. Dr. Odabaş, "Aşılı ve aşısız hastalarda Kovid-19'un klinik seyri farklı ilerliyor. Aşısını yaptırmamış kişilerde bu seyir daha ağır ilerliyor. Çok kısa sürede hastaneye yatmalarını gerektirecek akciğer tutulumlarıyla gelebiliyorlar. Geçtiğimiz yıl bir hastanın hastaneye yatma süreci 1 ay sürüyorken şu anda aşısız gruplarda belirtiler ortaya çıktıktan 10-20 gün içinde yoğun bakım ihtiyacı oluşabiliyor. Aşısızlarda delta varyantı
daha hızlı, belirtili ve gürültülü seyrediyor" dedi.
'VİRÜS HÂLÂ PUSUDA'
Odabaş, toplumun büyük bir çoğunluğunun aşılanmadan tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Varyant virüsler çok daha kolay hızlı bulaşıyor, belirtisiz de geçirilebiliyor. Aşılanmış bireyler de enfeksiyon riski altındalar, sadece daha hafif geçiriyorlar. Bu nedenle aşılı olsanız, hastalığı geçirmiş olsanız bile toplumsal bağışıklık oranımız yüzde 70 olana kadar tedbirlere uymamızda yarar var. Açık alanlarda risk daha az ama açık alanlarda da 2 metre kuralı geçerli ve bu unutuluyor. 2 metreden daha yakın iseniz açık alanda da maskeye devam. Kurallara uyarak kontrollü bir sosyal yaşam mümkün ama kontrolü kaybetmememiz gerekiyor, virüs hâlâ pusuda" diye konuştu.