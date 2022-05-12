Demir Çelik Fabrikasında patlama: 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra mahallesi sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda dün gece 02:00 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patladı.

Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ağır yaralanırken, G.T. isimli işçi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumları ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. G.T ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Ali Gündoğan ve Enver Güler kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı.