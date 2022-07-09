Haberler Yaşam Haberleri “Demir Yumruk” operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Kur’an şifresini kullandıkları belirlendi
Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:23 Son Güncelleme: 9.7.2022 13:33

“Demir Yumruk” operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Kur’an şifresini kullandıkları belirlendi

“Demir Yumruk” operasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda, suç örgütü bünyesindeki şüphelilerin, polis dinlemesine takılmamak için şifreli konuştukları, tahsilatı yapılan çekler için “Kur’an” şifresini kullandıkları, kayıt dışı, belgesiz demir için “B’den”, “Alttan”, “İkiden” kelimelerini, resmi belgeli demir için ise “A’dan”, “Üstten”, “Birden” kelimelerini kullandıkları ortaya çıktı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
“Demir Yumruk” operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Kur’an şifresini kullandıkları belirlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik geçtiğimiz günlerde "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü liderleri Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 328 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak ile birlikte 29 şüpheli tutuklandı, 68 şüpheli hakkında konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 507 milyon 31 bin 525 TL para ve mücevher ile 1 özel jet, 261 gayrimenkul ve taşınmaz, 32 lüks araca ve 4 TIR dolusu evrak ile dokümana el konuldu, 39 şirkete kayyum atandı.

Suç örgütü bünyesindeki şüphelilerin, polis dinlemesine takılmamak için şifreli konuştukları, tahsilatı yapılan çekler için "Kur'an" şifresini kullandıkları, kayıt dışı, belgesiz demir için "B'den", "Alttan", "İkiden" kelimelerini, resmi belgeli demir için ise "A'dan", "Üstten", "Birden" kelimelerini kullandıkları ortaya çıktı.

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“Demir Yumruk” operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı! Kur’an şifresini kullandıkları belirlendi
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