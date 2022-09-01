Demir Yumruk’ta Erol Evcil’in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında dava açıldı

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, 29 ilde 310 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.

9 ŞİRKETİ ELE GEÇİRMİŞLER

Örgüt yöneticileri ve üyelerinin hisse sahibi olduğu şirketler vasıtası ile ekonomik olarak çıkmaza giren şirketleri, yakınlarına ait firmalara kiralayarak şirketlerin tamamını almadan makinaları, araç gereç ve sahaları kiraladıkları beyan edildi. Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan kütük demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri ifade edilen iddianamede, "Şirketlere kütük demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirlerin satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden KDV, stopaj vergisi ve SGK primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu hileli hareketler sebebiyle kamuyu yüklük miktarda zarara uğratmaktadır. Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket malvarlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüklü miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir" sözleri kaydedildi. İddianamede, örgütün bu yöntemle demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketi ele geçirdikleri aktarıldı.

"KAMU ZARARINA SEBEP OLDULAR"

İddianamede, Erol Evcil ve örgüt yöneticilerinin icra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu büyük zarara uğratmakla kalmayıp ülke ekonomisi için lokomotif olan bir sektörü büyük oranda zarara uğrattıkları anlatıldı. Örgütün tahakkuk eden vergileri kendi bünyelerine alarak piyasada haksız rekabet oluşturdukları ve kendilerine sıfır maliyetli finans kaynağı oluşturarak piyasada güçlü hale geldikleri belirtildi. Örgütün bu faaliyetler kapsamında 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları da belirtildi.

"28 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ"

İddianamede, Erol Evcil, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık', '6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Kanunu'nun 110'ncu maddesine Muhalefet Etmek' suçlarından 30 yıl 9'ar aya kadar, diğer şüpheliler Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Fettah Erdem, Gülderen Evcil Ardıç, İsmet Höke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk, Remziye Evcil Şengül, Sadık Fırat Ekşioğulları, Sadun Budinli ve Salih Evcil'in 2 yıldan başlayarak değişen yıllardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. Öte yandan Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak grubuna ait soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.