Demir yumrukta kritik isimlere tahliye!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü'nün de bulunduğu 29 kişi 'Kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'Suç örgütü kurma ve üye olmak' suçlarından tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin avukatlarının itirazını değerlendiren Ankara 18. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklulardan Hulusi Belgu ile birlikte Serdal Güler, Mehmet Akif Çetin ve Murat Yeşilbaş'ın tahliyesine hükmetti. Mahkemenin Hulusi Belgu hakkındaki tahliye gerekçesinde şunlar kaydedildi: "Suçun CMK'da sayılı katalog suçlardan olmaması, delillerin büyük ölçüde toplanması, toplanamayan delillerin nitelikleri gereği karartılma ihtimalinin olmaması, şüphelinin sosyal ve ekonomik durumu, sabit ikamet sahibi olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması sebebiyle verilen tutuklama tedbirinin ölçüsüz olacağından haftada 2 gün imza ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi."