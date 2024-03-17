Demirkol’dan Bolu’ya müjde: Kentsel dönüşüm işi hızla tamamlanacak

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak "İhsaniye mahallemizde stadyumun içinde olduğu alanda kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Belediye olarak 1000 sosyal konutla hızlıca rezerv alanı oluşturmalıyız. Bolu'da 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüm işinin yüzde 60-70'ini bitirmiş olmayı hedefliyoruz." dedi.



"Bolu'da sosyal konut üretme ve kentsel dönüşüme geçme noktasında bir yol kat edilmedi"

Bolu'da geçtiğimiz beş yıl içerisinde kentsel dönüşümle ilgili hiçbir şey yapılamadığının altının çizen Demirkol, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük felaketten sonra da Bolu'da belediye sosyal konut üretme ve kentsel dönüşüm noktasında yol kat edemedi. Yine beş yıl önce şu anki belediyenin projeleri arasında olan ihtiyaç sahiplerine 404 sosyal konut yapma noktasında da maalesef konutların yapılmadığını ve bu arsaların da satıldığını görüyoruz. Bolu'da maalesef hem sosyal konut üretme, hem de kentsel dönüşüme geçme noktasında bir yol kat edilmemiş oldu. Bolu'da 55-60 bin civarında bağımsız konut var ve burada yaklaşık 5 bin ila 10 bin dairenin hızlıca yenilenmesi noktasında çalışma yapılması lazım" ifadelerini kullandı.



"Bir saniyemizi boşa geçirmeden hızlıca kentsel dönüşüme başlayacağız"

İstanbul modeli bir kentsel dönüşümü Bolu'da başlatmak istediklerini belirten Demirkol, "Bolu'muzda 7 şiddeti üstünde bir depremde maalesef çok ciddi can kayıpları yaşayabiliriz. İstanbul depreminde de Bolu çok ciddi etkilenecek gözüküyor. O yüzden biz bir saniyemizi boşa geçirmeden hızlıca kentsel dönüşümü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bir İstanbul modeli tarzında kampanyayla hızlıca yapmamız lazım. Bolu'da 18. Madde ile ilgili mahkemelere yansıyan süreç ciddi problem, maalesef ortaya olumlu işlerin çıkmadığını görüyoruz. 18'leri hızlıca çözeceğimiz, özel sektörün de önünü açacağımız, bu şekilde belediyenin de rezerv sosyal konut alanlarıyla yol kat edeceği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birlikte kentsel dönüşüme katkı sağlayacağı bir Bolu hayal ediyoruz." şeklinde konuştu.



"Bizim belediye olarak sosyal konutları ve hızlıca rezerv alanlarını geliştirmemiz lazım"

Kentsel dönüşüme başladıklarında vatandaşların evleri tamamlanana kadar kiraya çıkacağı yeterli sayıda dairenin olmadığını vurgulayan Demirkol, "Şu an Bolu'da 300 dairenin olduğu depreme dayanıksız herhangi bir sitemizin sakinleri ortak karar vermiş olsalar ve bugün kentsel dönüşüm için burayı boşaltıyoruz, kendi imkanlarımızla yapacağız deseler kiraya çıkacakları üç yüz tane boş daire yok. O yüzden de bizim belediye olarak sosyal konutları ve hızlıca rezerv alanlarını geliştirmemiz lazım. TOKİ marifetiyle ve belediyemizin kendi imkanlarıyla kentsel dönüşüme hızlıca başlayacağımız projelerimizi belirledik. 14 mega projemizden biri İhsaniye mahallemizde stadyumun içinde olduğu alanda kentsel dönüşümü başlatmak istiyoruz. Belediye olarak 1000 sosyal konutla hızlıca rezerv alanı oluşturmalıyız. 5 yıl içerisinde kentsel dönüşüm işinin Bolu'da yüzde 60-70'ini bitirmiş olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.