Denetime takılan sürücü motosikletini yaktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Şehit Muhtar Mahallesi meydana gelen olayda saat 02.15 sıralarında motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi. Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili inceleme başlattı.