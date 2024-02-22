Deneyap atölyeleri geleceğin mühendislerini yetiştiriyor

ürkiye Teknoloji Vakfı bünyesinde 2018'de başlatılan Deneyap Atölyeleri'nde milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını gerçekleştirecek gençler yetiştiriliyor. Geleceğin mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla Deneyap Türkiye Projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyelerinde 10 binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekâya 11 farklı eğitim veriliyor. 11 DALDA EĞITIMTürkiye'nin 4 bir yanında kurulu toplam 139 Deneyap Atölyeleri'nde 20 bini aşkın öğrenci eğitim alıyor. 4 bin 541 eğitmen, öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden atölye konseptine kadar tüm Türkiye'de aynı imkânları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Buse Zehra Kökçam, eğitimler ve öğrenci başvuruları hakkında bilgi verdi. Kökçam, "Öğrenci seçiminde iki ayrı seviyemiz var. Ortaokul ve lise seviyesi. Ortaokul seviyesi için 4'üncü ve 5'inci sınıflar. Lise seviyesi için 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık sınıfları başvuru yapabiliyorlar. Öğrencilerimiz başvuru yaptıktan sonra 3 ayrı aşamada sınavlarımız gerçekleşiyor. Sonra 6 ay boyunca 11 ayrı başlıkta ücretsiz teknoloji eğitimleri alıyorlar" dedi.