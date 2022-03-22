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Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:21 Son Güncelleme: 22.3.2022 11:54

Deniz çekildi, vapurlar iskeleye yanaşamadı

ERTAN GÜRCANER
Deniz çekildi, vapurlar iskeleye yanaşamadı

İzmir’de, körfezdeki su seviyesinin düşmesi vapur seferlerini de vurdu. Karşıyaka Alsancak ve Bostanlıdan kalkan yolcu vapurları su seviyesinin düşmesi nedeniyle Pasaport iskelesine yanaşamadı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri vapur seferlerinin hareket saatlerinde aksaklık yaşanabildiğine dikkat çekti.

İzmir Körfezinde deniz suyunun çekilmesi kent içi toplu ulaşımı da vurdu. Karşıyaka, Bostanlı'dan kalkan vapurlar su seviyesinin düşmesi nedeniyle Pasaport iskelesine yanaşamadı. İskele devre dışı kalınca vapurlar Pasaport'a uğramadan Konak ve Alsancak iskelelerine yönlendirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirket İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş'den (İZDENİZ) yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle dün sabahtan itibaren yolcu ve araç alım ve tahliyelerinin programlanandan çok daha uzun sürdüğü ifade edildi.

AKSAKLIK YAŞANDI

Bu nedenle feribot ve vapur seferleri hareket saatlerinde aksaklıklar yaşanabildiği belirtildi. Öte yandan deniz suyundaki su seviyesinin düşüşü vatandaşları da tedirgin etti. Seferihisar Demircili koyda denizin çekilmesi ile tekneler karaya oturdu.

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Deniz çekildi, vapurlar iskeleye yanaşamadı
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