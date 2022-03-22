Deniz çekildi, vapurlar iskeleye yanaşamadı

İzmir Körfezinde deniz suyunun çekilmesi kent içi toplu ulaşımı da vurdu. Karşıyaka, Bostanlı'dan kalkan vapurlar su seviyesinin düşmesi nedeniyle Pasaport iskelesine yanaşamadı. İskele devre dışı kalınca vapurlar Pasaport'a uğramadan Konak ve Alsancak iskelelerine yönlendirilmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı deniz taşımacılığından sorumlu şirket İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş'den (İZDENİZ) yapılan açıklamada, İzmir Körfezi'nde su seviyesinin oldukça düşmesi nedeniyle dün sabahtan itibaren yolcu ve araç alım ve tahliyelerinin programlanandan çok daha uzun sürdüğü ifade edildi.

AKSAKLIK YAŞANDI

Bu nedenle feribot ve vapur seferleri hareket saatlerinde aksaklıklar yaşanabildiği belirtildi. Öte yandan deniz suyundaki su seviyesinin düşüşü vatandaşları da tedirgin etti. Seferihisar Demircili koyda denizin çekilmesi ile tekneler karaya oturdu.