Deniz Feneri ekipleri acil durum bölgelerinde!

Kahramanmaraş merkezli Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Osmaniye'de meydana gelen 7,7 ve 7.6'lık depremin ardından harekete geçen Deniz Feneri Derneği insani yardım acil durum ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye ulaşarak çalışmalara başladı. Depremin ardından tüm Türkiye'nin kalbi depremzedeler için attı. Haberi alır almaz İstanbul'da bulunan "Afet Yönetim Masası"nda son durum değerlendirildi.

İLK ETAPTA 50 KİŞİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye ilk etapta 50 kişiden oluşan ekip gönderildi. Daha sonra ise yeni takviyelerle birlikte bu sayı 100'e yükseltilecek. Personel ve gönüllülerinden oluşan Deniz Feneri acil durum ekipleri civar illerden de kriz bölgesinde çalışmalara katılacak. Derneğin acil yardım malzemelerinin içinde mont, bot, bere, kazak, battaniye, çadır, ekmek, su, gıda kolisi, bebek bezi, bebek maması, konserve, soba ve kahvaltılık bulunuyor. Ayrıca ekipler depremzedelere ve kurtarma ekiplerine Mobil aşevleri vasıtasıyla sıcak yemek dağıtımları çay, çorba ve içecek ikramı yapacak.

ACİL İHTİYAÇLAR VAR

Bölgede acil olarak çadır, battaniye, soba, kalın kışlık giysi, hijyen kiti, su, kahvaltılık ve yakacak ihtiyacı bulunuyor. Deniz Feneri Derneği kriz sona erene kadar bölge halkına yardımlarını sürdürecek. Dernek ihtiyaç malzemelerine yönelik çevre illerden çalışmaları ise sürüyor. Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyoruz. Deniz Feneri olarak olayın olduğu ilk saatlerden itibaren bölgeyle temas kurarak hazırlıklarımızı tamamlayıp yola çıktık. Kış mevsiminden dolayı bölgeye kış mevsimine uygun ürünleri hazırlıyoruz."