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Giriş Tarihi: 17.4.2024

Deniz ürünlerinde kimyasal madde riski

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Deniz ürünlerinde kimyasal madde riski
ABD'deki Darthmouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz ürünü ağırlıklı beslenmenin, "sonsuz kimyasallar" diye de bilinen perflorlu ve poliflorlu alkil maddelere (PFAS) maruz kalma oranını artırdığını belirledi. Araştırmacılar, çalışmada deniz ürünlerinin en sık tüketildiği New Hampshire ve New England eyaletindeki verileri kullandı. Mezgit, ıstakoz, somon, karides ve ton balığı gibi sık tüketilen deniz ürünlerindeki PFAS oranları incelendi. Bu zararlı maddelerin deniz ürünlerine nereden ve nasıl girdiği tam olarak tespit edilemedi. PFAS meme kanseri riskini artırıyor, sperm sayısını düşürüyor, bağışıklık sistemine zarar veriyor ve böbrek problemlerine neden oluyor.
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Deniz ürünlerinde kimyasal madde riski
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