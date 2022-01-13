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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Denizaslanına domuz hücresiyle epilepsi tedavisi

Denizaslanına domuz hücresiyle epilepsi tedavisi
Avustralya Epilepsi Vakfı, 2 yıl önce ABD'de epilepsi nöbetleri geçiren bir denizaslanına domuzun beyninden yapılan hücre naklinin başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu. Kaliforniya Üniversitesi'nden nörobiyolog Scott Baraban operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Cronutt isimli denizaslanı artık epilepsi nöbeti geçirmiyor ve normal kilosuna döndü" dedi. Cronutt'ın 2017'de epilepsi nöbeti geçirmesine neden olan zehirli alglerin neden olduğu beyin hasarı nedeniyle Kaliforniya'da karaya vurmuş halde bulunduğu öğrenildi. Denizaslanının beynine 200 bin sağlıklı domuz beyni hücresi yerleştirilerek iyileştirilmesinin dünyadaki tedavi bekleyen 50 milyondan fazla epilepsi hastası insan için de umut kapısını araladığını söyleyen uzmanlar "İlaç tedavisinden sonuç alamayanlar için bu tedavi mucize olabilir" dedi. DIŞ HABERLER

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Denizaslanına domuz hücresiyle epilepsi tedavisi
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