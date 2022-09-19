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Giriş Tarihi: 19.9.2022 20:53

Denizde kaybolan gençten 24 saat sonra sevindiren haber

İstanbul Silivri'de mucize niteliğinde bir olay yaşandı. Selimpaşa Limanı'ndan dün balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki genç, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

İHA
Denizde kaybolan gençten 24 saat sonra sevindiren haber

Silivri'de Selimpaşa Limanı'ndan dün saat 17.00 sıralarında balığa çıkan Recep Çelikel'den (20) uzun süre haber alınmaması üzerine ailesi kayıp müracaatında bulunmuş ve ihbar üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekipleri Marmara Denizi'nde arama çalışması başlatmıştı.

KARAYA ÇIKARILDI

Ekiplerin gece saat 21.00'den itibaren yoğun ve titiz çalışması sonucu genç, Kumburgaz açıklarında denizden 8 mil açıkta sağ olarak bulundu. Sahil güvenlik botuna alınan genç, Silivri Balıkçı barınaklarından karaya çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çelikel, ambulansla kontrol amaçlı Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelikel'in ailesi ve arkadaşları, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine teşekkür edip alkışlayarak tezahürat yaptı.

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Denizde kaybolan gençten 24 saat sonra sevindiren haber
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