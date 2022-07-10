Denizde kaybolan Utku’nun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesiyle birlikte memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, dün akşam saatlerinde annesi ile birlikte gittiği sahilde denize girdi. Denizde akıntıya kapılan Göçer, bir süre sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı.
Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlayan ekipler tarafından Utku Göçer deniz kenarından kaybolduğu yere yaklaşık 200 metre açıkta cansız bedeni bulundu.
Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan Göçer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Arama çalışmalarında deniz kenarında bekleyen ve acı haberi alan baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu. Utku Göçer'in cenazesi otopsi sonrası Sakarya'da toprağa verileceği belirtildi.