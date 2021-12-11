Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Denizli-Muğla karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralılar var!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 14:13 Son Güncelleme: 11.12.2021 14:20

Son dakika haberi: Denizli-Muğla karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralılar var!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Son dakika haberi: Denizli-Muğla karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralılar var!

Son dakika haberi: Denizli Muğla karayolu Beyağaç kavşağında Van’dan Muğla’ya giden midibüs devrildi. İlk belirlemelere göre 20'ye yakın yaralı olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Denizli'nin Kale ilçesi Beyağaç- Muğla kara yolu Beyağaç Kavşağı'nda meydana gelen kazada Van'dan Muğla'ya gitmek için seyir halinde olan midibüs yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri devam ettiği, bazı yaralılarında Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

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Son dakika haberi: Denizli-Muğla karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralılar var!
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