Son dakika haberi: Denizli-Muğla karayolunda midibüs devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberi: Denizli'nin Kale ilçesi Beyağaç- Muğla kara yolu Beyağaç Kavşağı'nda meydana gelen kazada Van'dan Muğla'ya gitmek için seyir halinde olan midibüs yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri devam ettiği, bazı yaralılarında Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

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