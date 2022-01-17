Denizli’de 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 hükümlünün adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arama yaptığı tespit edilen 5 FETÖ hükümlüsünü kıskıvrak yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından, 8 yıl 1 ay, 6 yıl 3 ay, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 toplamda 5 hükümlü cezaevine gönderildi.