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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:13 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:17

Denizli’de 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli polisi FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren 5 hükümlüyü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 hükümlünün adreslerini tespit etti. Adreslere operasyon düzenleyen ekipler sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arama yaptığı tespit edilen 5 FETÖ hükümlüsünü kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 8 yıl 1 ay, 6 yıl 3 ay, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 toplamda 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

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Denizli’de 5 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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