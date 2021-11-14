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Giriş Tarihi: 14.11.2021 02:38

Denizli'de cennet elması çalan 3 kişi gözaltına alındı

AA
Denizli’de cennet elması çalan 3 kişi gözaltına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesinde cennet elması çalan 3 kişi suçüstü yakalandı. Toplamda 10 kasa toplayan ve 20 kasayı da hazırda bekleten şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

Honaz ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık olayları önlemek amacıyla yaptığı devriye görevinde, Emirazizli Mahallesi'nde cennet elması toplayan ve araçlarına yükleyen 3 kişiyi tespit etti.

Ekipler yaptığı incelemelerde Sıla Y. (17), Khatjına O. (52) ve Cihat Y'nin (49) bahçe sahibi olmadığı ve hırsızlık yaptığını belirledi.

Cennet elmalarını araçtan indiren ve şahısları gözaltına alan jandarma ekipleri, meyveleri bahçe sahibine teslim etti.

Bahçe sahibi, bir yıllık emeklerini kurtardıkları için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Toplamda 10 kasa toplayan ve 20 kasayı da hazırda bekleten şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Denizli'de cennet elması çalan 3 kişi gözaltına alındı
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