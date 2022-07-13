Denizli’de dehşet: Eşi ve sevgilisini öldürdü! Bir kişi ağır yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 AĞIR YARALI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Gülperi Aksoy'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), katil zanlısı Erdal Yalçın'ın otomobille Muğla'ya gittiğini tespit etti. JASAT ekipleri, zanlının yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Dalaman ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri katil zanlısı Yalçın'ı tüfekle birlikte yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'un cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.