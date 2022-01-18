Haberler Yaşam Haberleri Denizli'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı...
Giriş Tarihi: 18.1.2022 12:50

Denizli'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı...

İHA
Denizli’de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı...

Acı olay Denizli’nin Çal ilçesinde meydana geldi... Gizli buzlanmanın etkisiyle 1’i servis minibüsü toplamda 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Korkunç kaza, Çal ilçesi Denizler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çivril'den Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Akdeniz idaresindeki 20 LR 885 plakalı otomobil, Mehmet Önal kontörlündeki 20 AEU 809 plakalı servis minibüsü ve Bayram Yıldırım hakimiyetindeki 35 AK 2561 plakalı otomobil, gizli buzlanma etkisiyle Çal Kavşağında zincirlemeli trafik kazası yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 20 LR 885 plakalı araçta bulunan Yusuf Yatıcı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı olan Çağdaş Yıldız ve Arif Cengiz'e yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kuzey Marmara Otoyolu 1 ayda 10 milyar taşıdı! Adeta İstanbul'un yeni ilçeleri oldular
Son dakika: Özel öğrenci yurdunda sıcak ağda vahşeti! 260 bin TL verince canını kurtardı
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
SON DAKİKA: 'Töre cinayeti' toplantısı! Kadıköy'de öldürülen kuaförün gizemi çözüldü
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz...
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
İbrahim Erkal'ın vasiyetinde Demet Akalın'dan son isteği bakın ne oldu! Demet Akalın gözyaşları içinde anlattı!
Şarkıcı Alişan'ın kardeşinin vefatında üstünü çizdiği kişi İzzet Yıldızhan çıktı! Konser parası derdine düştü!
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA