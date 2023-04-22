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Giriş Tarihi: 22.4.2023 23:37

Denizli'de feci kaza! Otomobil ile midibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Denizli'de dehşet veren bir kaza meydana geldi. Çivril ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de feci kaza! Otomobil ile midibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, Çivril ilçesindeki Iğdır rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ile midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarına zikzaklar çizerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde hayatını kaybedenler araçta çıkarılırken, güvenlik güçleri ise çevrede önlem aldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizli'de feci kaza! Otomobil ile midibüs çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi
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