Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Bayramyeri, üniversite, Albayrak hattında sefer yapan büyükşehir belediyesine ait bir halk otobüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi.
Denizli’de halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi | Video
İçerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsünde yaralananlar olmazken kayan halk otobüsü yolculara korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir faciadan dönülen kazada halk otobüsünde ufak çapta maddi hasar meydana geldi.