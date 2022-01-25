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Giriş Tarihi: 25.1.2022 12:24 Son Güncelleme: 25.1.2022 13:40

Denizli’de halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi

Denizli’de içerisinde yolcularında bulunduğu bir halk otobüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi. Yaralanan olmazken, kaza nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Bayramyeri, üniversite, Albayrak hattında sefer yapan büyükşehir belediyesine ait bir halk otobüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine girdi.

Denizli’de halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi | Video

İçerisinde yolcuların bulunduğu halk otobüsünde yaralananlar olmazken kayan halk otobüsü yolculara korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir faciadan dönülen kazada halk otobüsünde ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

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Denizli’de halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi
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