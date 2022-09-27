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Giriş Tarihi: 27.9.2022 18:33

Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA
Denizli’de hasta taşıyan ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi ile Gülistan Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Emre Değirmenci (27) yönetimindeki 20 AJH 10 plakalı hafif ticari araç, Uğur Mumcu Caddesinden gelen ve mide rahatsızlığı bulunan hasta Ayhan Uysal'ı Servergazi Devlet Hastanesi'ne götüren İsmail Işık yönetimindeki 20 GH 186 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazanın etkisiyle ticari araç ve ambulans savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü Değirmenci, ambulans sürücüsü Işık, acil tıp teknisyenleri Aynur Budak ile Şebnem Gök ve ambulansta taşınan hasta Uysal, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Denizli'de hasta taşıyan ambulans ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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