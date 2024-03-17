Denizli’de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı!

Korkunç kaza, saat 08.00 sıralarında Pınarönü Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ali Yıldız'ın kullandığı 72 AV 724 plakalı boya yüklü kamyon, Pınarönü Mahallesi istikametine giderken şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile yanında bulunan Hakan Kıvanç itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Hakan Kıvanç yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ali Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor...